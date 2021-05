Ci siamo! La data prevista per il parto era scaduta già da qualche giorno. Ora la piccola Luce è venuta al mondo. Cristina Chiabotto, 34 anni, ha partorito due giorni fa, ma ha voluto annunciare la lieta novella solo oggi, domenica 9 maggio, giorno della Festa della Mamma. La bellezza piemontese nel primissimo pomeriggio ha pubblicato sul social una foto in cui compare la manina della neonata. Accanto allo scatto ha scritto su Instagram: “7 - 05 – 2021 Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo”. “Sei il regalo più bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma”, ha poi aggiunto.

Il neo papà Marco Roscio, marito di Cristina dal settembre del 2019, ha condiviso sul suo profilo la stessa immagine e oltre a dare il benvenuto alla sua bambina ha lodato la sua dolce metà. “Giusto in tempo per festeggiare una super mamma ed una super donna!!!”, ha scritto l’imprenditore.

Subito tantissimi i like al post di Cristina e i commenti da parte dei fan e degli amici. Tra gli altri hanno voluto lasciarle un messaggio anche Alessia Ventura, altra torinese doc che è appena diventata mamma, e Giorgia Palmas. La prima ha scritto: “Amoreeee… auguriiii Cri... benvenuta piccolina”. La seconda ha aggiunto: “Auguriiiii a voi e benvenuta alla piccolina!!!”.

Poco tempo fa intervistata dal settimanale ‘Gente’ la Chiabotto, che ha vinto il concorso di bellezza più famoso d’Italia nel 2004, aveva spiegato come mai ha scelto di dare a sua figlia il nome Luce. “Si chiamerà Luce, un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso il giorno del mio trentesimo compleanno, quasi cinque anni fa sulla mia isola del cuore, Formentera”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 9/5/2021.