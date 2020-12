Paola Caruso via da Milano: ecco dove si è trasferita

Paola Caruso ha deciso di lasciare Milano e trasferirsi. Il motivo appare essere duplice: da una parte i costi del capoluogo meneghino sono davvero alti, e lei da quando è scoppiata la pandemia lavora molto meno, dall’altra gli spazi verdi sotto la Madonnina sono un miraggio. Così la showgirl 35enne si è trasferita. Lo ha raccontato lei stessa al settimanale ‘Diva e Donna’. “Dopo il lockdown non lavoravo più. Mi sono trasferita fuori Milano. Pago di meno, ho una casa con giardino e sto vicina ai miei cavalli. Ho sempre avuto una passione per i cavalli. Ero un’amazzone professionista. Camillo è il cavallo della mia vita. Un altro figlio”, ha fatto sapere.

Sembra che sia andata sul Lago Maggiore, uno dei posti più belli a metà tra Lombardia e Piemonte, ma da dove non è poi così difficile e lungo raggiungere anche Milano, all’occorrenza.

VIDEO

Recentemente Paola ha spiegato che per lei è difficile lavorare in tv. In Rai afferma che non la vogliono. Raccontando dei suoi tentativi di partecipare a ‘Ballando con le Stelle’ ha dichiarato: “Milly non mi vuole, dice che sono troppo targata Mediaset. In Rai non mi vogliono”.

Per quanto riguarda il ‘Grande Fratello Vip’, invece, c’è un problema con il figlio nato nel 2019. Lei è infatti il genitore affidatario: “Non posso farlo, le assistenti sociali mi porterebbero via subito mio figlio Michelino, in quanto io sono l’unico genitore”.

Scritto da: la Redazione il 3/12/2020.