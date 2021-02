Sandra Milo fa il vaccino anti-Covid: 'Ho il terrore degli aghi, ma…’

Sandra Milo ha fatto il vaccino anti-Covid. L’attrice ha ricevuto a Roma la prima dose dell’antidoto che sta sconfiggendo il Coronavirus. Ha voluto condividere questo momento di gioia, nonostante la sua paura degli aghi, con i follower di Instagram. Pubblicando sul suo profilo social una foto che la ritrae proprio mentre le stanno iniettando il farmaco potenzialmente salvavita, l’87enne ha scritto: “Per la serie ‘ho il terrore degli aghi e mi volto dall'altra parte per non guardare’, quando l'operatore sanitario ha esclamato ‘fatto’ io ho chiesto, da fifona quale sono, ‘già finito? Non ho sentito nulla’”.

“Invito tutti i soggetti che non soffrano di gravi forme allergiche o non siano immunodepressi o non siano donne in stato di gravidanza e/o in allattamento a sottoporsi, per senso civico e senza alcun timore, alla vaccinazione contro il covid-19 nel proprio interesse e per il bene dell'intera collettività”, ha poi aggiunto. Solo così, infatti, potremo tornare ad una vita normale.

Subito tanti i commenti di amici e colleghi famosi sotto al post, tra cui quello di Mara Maionchi. La produttrice discografica ah scritto: “Brava Sandra! Che gioia”.

Scritto da: il 25/2/2021.