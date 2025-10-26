A soli 12 anni la figlia di Kim Kardashian si mostra con ''tatuaggi facciali'' e ''piercing al naso'', esplode la polemica ma la madre la difende

La primogenita della reality star e di Kanye West ama giocare col suo look

A soli 12 anni ha già una grande passione per il trucco

In un video condiviso sui social si è mostrata con tatuaggi facciali finti e un piercing finto al naso

E’ esplosa la polemica, vista la sua giovanissima età, e la madre è intervenuta per difenderla

Kim Kardashian è intervenuta per difendere la figlia North West dopo le polemiche nate sui social per il suo ultimo look. La dodicenne è infatti apparsa in alcuni video pubblicati sull’account TikTok che condivide con la madre con finti tatuaggi sul viso, un piercing al naso (anche questo si ipotizza finto) e grillz (un accessorio dentale decorativo).

Le immagini hanno scatenato un’ondata di critiche online. Un video del sito Daily Mail Australia titolava: “North West, 12 anni, preoccupa i fan con il suo nuovo look”. Tra i commenti si leggevano frasi come “Dovresti fare la bambina” oppure “Che poi hai solo 12 anni”. Oppure: “È davvero triste”.

North West, la figlia 12enne di Kim Kardashian e Kanye West, si è mostrata sul social con un look particolare da "rapper": tatuaggi finti sul viso e piercing finto al naso, oltre a un grillz in bocca

Così dal profilo TikTok condiviso da mamma e figlia è arrivata una risposta diretta alle polemiche: “Questo proprio non è un problema”.

Kim, che con l’ex marito Kanye West ha altri tre figli – Saint, Chicago e Psalm – aveva già parlato delle scelte di stile molto eccentriche della primogenita durante un’intervista rilasciata al podcast “Call Her Daddy” qualche settimana fa. “È molto matura da un certo punto di vista”, aveva raccontato. “Mi dice: ‘Mamma, ho visto che non piacciono i miei capelli blu o questo o quello, ma non mi interessa’. È davvero sicura di sé…”, aveva aggiunto.

Le immagini della ragazza con questo look hanno scatenato una polemica sui social

La star 45enne aveva detto che essere madre di una preadolescente non è facile e aveva ammesso di aver commesso degli errori, chiedendo “un po’ di comprensione”. “Mi dico: ok, quella cosa non la condividiamo mai più. Purtroppo abbiamo fatto quell’errore davanti a tutto il mondo”, aveva detto. “Come mamma, sto imparando anche io, mentre lo vivo”.

North West ha una passione per il trucco per effetti speciali

Questa nuova polemica arriva dopo un’ondata di critiche ricevute a settembre, quando North era stata fotografata dai paparazzi proprio in Italia, a Roma, con un piercing dermale sul dito medio.

Nonostante le reazioni negative a quelle immagini, Kim aveva continuato a sostenere la figlia e la sua libertà di espressione. “Ho avuto molte conversazioni con North sul trucco, perché ama la matita per le labbra”, aveva dichiarato. Aveva poi rivelato che la figlia sta frequentando corsi di trucco per effetti speciali, una passione che a quanto pare “sta perfezionando”.