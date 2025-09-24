''A 14 anni ho avuto una storia con Pino Insegno che ne aveva 27'': Brigitta Boccoli lo racconta in tv, esplode la polemica

La showgirl lo ha detto a ‘La Volta Buona’ durante la puntata di martedì 23 settembre

Online molti si sono chiesti quanto fosse sana una relazione tra una 14enne e un 27enne

Brigitta Boccoli ha svelato che a soli 14 anni ebbe una storia d’amore con un uomo famoso molto più grande di lei.

Ha fatto il nome, si tratta di Pino Insegno.

Lo ha detto ospite de ‘La Volta Buona’ intervistata da Caterina Balivo.

Caterina mentre si parlava di amori con grandi differenze d’età ha detto: “Qui c’è una persona che a 14 anni già lavorava e si fidanza con un uomo molto più grande di lei”.

“Lei fa un’intervista da Gigi Marzullo, e racconta di quest’uomo, questo ragazzo… e poi ci sveli chi è”, ha aggiunto. Viene quindi riproposta una vecchia puntata del programma di Marzullo con Brigitta, oggi 53enne.

Nel programma la Boccoli, allora giovanissima, spiega: “La prima storia importante l’ho avuta a 14 anni, sicuramente un po’ presto. E’ stata una storia che è durata tre anni e me la porterò avanti tutta la vita. Questi tre anni con una persona abbastanza più grande di me sono stati importanti, anche perché mi ha insegnato molte cose lui”.

Si torna in studio e la Balivo riprende l’argomento: “Lei aveva 14 anni, lui ne aveva 27: chi è questo ragazzo?”.

La replica con rivelazione di Brigitta: “Pino Insegno!”.

La Boccoli ha poi tessuto le lodi del conduttore oggi 66enne: “Ci vogliamo proprio bene con Pino, siamo ancora amici. Quest’estate ci siamo sentiti. Lui mi ha detto: ‘Ho sentito che hai parlato bene di me in una trasmissione e ti volevo ringraziare’”.

Ha proseguito parlando di quella relazione e di com’è nata: “Con lui sono stata tre anni che non sono pochi a 14 anni. Ci siamo conosciuti in una trasmissione che si chiamava ‘Pronto chi gioca’ e la presentava la Bonaccorti. Mia sorella (Benedicta, 5 anni più grande di lei, ndr) faceva la ballerina di fila e io l’andavo a trovare. C’era la Premiata Ditta (quartetto comico di cui faceva parte Insegno, ndr)”.

“L’amore è sbocciato molto velocemente e io mi volevo addirittura sposare. Odiavo mia madre e mio padre perché non mi davano il permesso di farlo prima dei 18 anni, quindi contavo i giorni. Pure lui mi voleva sposare”, ha confessato.

“Poi a 17 anni le cose cambiano velocissimamente. Vado a Formentera e conosco un altro…”, ha poi concluso.

La clip dell’intervista è stata postata anche sulla pagina Instagram dello show e della stessa Boccoli.

Tanti i commenti di persone stupite nel sentire di un’unione tra quella che era sostanzialmente una ragazzina e un ragazzo o uomo più vicino ai 30 che ai 20.

“Ma non vi rendete conto che è una cosa gravissima? Cioè lei 14 anni e lui 27”, scrive un utente.

“Ma Insegno a 27 anni frequentava una quattordicenne??? Ma tuttapposto??”, aggiunge un altro.

E ancora, qualcuno prosegue: “14 anni lei e 27 lui ci sono gli estremi per non diciamo quale reato. Non mi sembra ci sia molto da ridere”.

“A me sembra molto grave! Ventisette anni ? Con una quattordicenne? C'è poco da sorridere”, sottolinea un altro commentatore.

Il dibattito sulla questione è sicuramente acceso.