Ecco lo strepitoso abito da sposa di Paris Hilton: foto della cerimonia e del ricevimento

Paris Hilton ha finalmente detto di sì. La bionda ereditiera 40enne è andata all’altare venture capitalist Carter Reum nella tenuta di Bel Air del nonno, Barron Hilton. Le foto della cerimonia e del ricevimento condivise sul social raccontano la sua felicità. Strepitoso l'abito da sposa firmato da Oscar de la Renta. “Volevo qualcosa che fosse senza tempo, elegante, chic e iconico. Sono così felice”, ha spiegato Paris a Vogue.

Il vestito della Hilton è un vero capolavoro, con collo alto e maniche lunghe e il velo color avorio con fiori pressati ricamati a mano, ha la gonna composta da venti strati di tulle adagiati su una sottoveste in crinolina. Come si legge sull’account dello stilista, per realizzarlo sono state necessarie 1400 ore e il lavoro di otto sarte nell’atelier di New York.

Smoking monopetto con revers sciallati in seta blu di Ermenegildo Zegna per lo sposo, emozionato più che mai al fianco della donna che ama.

Paris Hilton per la sua lunga cerimonia da mille e una notte ha voluto altri tre look, uno dei quali sempre di Oscar de la Renta, il vestito da cocktail in taffetà e ricami floreali in 3D con cui ha danzato per tutta la notte.

Prima ha indossato una creazione firmata Galia Lahav con le spalle scoperte, un bustier e una gonna ampia lunga fino ai piedi.

Durante il ricevimento per Paris anche un modello di Pamella Roland aderente, ricoperto di perline e paillettes. A impreziosirlo un mantello trasparente e una tiara poggiata sul capo.

Le nozze sono state celebrate giovedì 11 novembre e i festeggiamenti sono durati per ben tre giorni. Duecento gli invitati, tra i quali Abdul, Emma Roberts, Bebe Rexha e Kim Kardashian, Demi Lovato. Dopo la cerimonia, nella tenuta di famiglia c’è stato il ricevimento. La festa è cominciata poi il giorno seguente: Paris, Carter e gli invitati si sono divertitii in un party sul molo di Santa Monica. Sabato gli sposini hanno organizzato una serata elegante.

“Quando sono arrivata all'altare, mano nella mano, il mio cuore ha saltato un battito. È stato uno dei sentimenti più incredibilmente magici e amorevoli che abbia mai provato in vita mia. Avevo trovato il mio pezzo mancante. Per me, tu sei più di mio marito. Sei il mio migliore amico, il mio insegnante, il mio amante, il mio confidente e il padre dei nostri futuri figli. Sono così orgogliosa di stare al tuo fianco come tua moglie. C'era una parte di me che ha sempre sentito di dover fare questo viaggio nella vita da sola, ma ora so che le stelle si stavano allineando per farci ritrovare. Sono così eccitata per il futuro che creeremo insieme”, scrive emozionata Paris Hilton sul social al marito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/11/2021.