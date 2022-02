Achille Lauro a torso nudo si auto battezza a Sanremo: è polemica, Amadeus lo difende

Achille Lauro si esibisce a Sanremo con la sua “Domenica”. Sul palco dell’Ariston l’artista 32enne a torso nudo si auto battezza ed è subito polemica al festival, ma Amadeus lo difende: “Non ha offeso nessuno”.

Lauro De Marinis, questo il vero nome del cantautore e rapper italiano, si spoglia, mostrando il petto nudo e tutti gli innumerevoli tatuaggi, poi inscena un battesimo, quello di se stesso, come fosse una rinascita.

Il mondo della Chiesa insorge. In particolare il vescovo di Sanremo, mons. Antonio Suetta, attacca l'esibizione di Achille Lauro: “La penosa esibizione del primo cantante ancora una volta ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica evocando il gesto del battesimo in un contesto insulso e dissacrante”.

Lauro non replica, lo fa Amadeus durante la conferenza stampa di oggi in cui commenta la prima serata di Sanremo 2022, che ha tenuto incollati davanti lo schermo 10 milioni 911mil spettatori con uno share del 54.7%, il più alto dal 2005, e illustra ai giornalisti la seconda, in scena stasera.

“Rispetto il parere del Vescovo, sono credente e non trovo l’esibizione di Achille Lauro abbia offeso nessuno. Non sono turbato. Non manca di rispetto a nessuno e ogni artista deve potersi esprimere liberamente”, sottolinea il presentatore e direttore artistico del festival. Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, aggiunge: “Vorrei dire una volta per tutte che dietro dei profili personali non c’è mai nessuna volontà di veicolare ideologie di veicolare trasgressioni. Nessun artificio di Achille Lauro, ogni arte ammette una libertà. L’esibizione dell’artista segna più la rinascita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2022.