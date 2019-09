Achille Lauro lascia a bocca aperta: il look al Festival di Venezia stupisce tutti

Achille Lauro al Festival di Venezia lascia tutti a bocca aperta. Il cantante per fare passerella sul red carpet della Mostra del Cinema sceglie di indossare un completo Gucci che lo trasforma in un novello Dracula. Look eccentrico e barocco per il 29enne, che non passa mai inosservato.

E’ a Venezia 76 per presentare “Happy Birthday”, un cortometraggio crossmediale prodotto dalla Rai in realtà virtuale sul fenomeno degli hikikomori, i ragazzi che rifiutano la vita reale per stare confinati in camera loro davanti al computer, un tema a cui tiene moltissimo. "La tecnologia va usata il giusto, l'abuso può essere pericoloso. Rinchiudersi in casa o in se stesso non va bene perché la vita vera è fuori”, sottolinea.

Achille Lauro stupisce con il suo look. Il suo completo doppiopetto con bottoni in raso sul davanti e giganteschi rever bianchi e pantaloni a zampa, portato con sotto la camicia bianca stile seicentesco, tutta pizzi e fronzoli, è assolutamente sopra le righe.

Tatuaggi, come sempre in mostra, volto serioso, con l’espressione imbronciata, come nel personaggio, e orecchini a forma di croce per lui. Achille Lauro si prende la scena, anche se c’è chi, romanticamente, più che a Dracula, amato dai fan della letteratura horror, lo paragona a un moderno Casanova in grado di mandare in estasi il suo variegato pubblico di fan.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/9/2019.