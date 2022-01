Addio Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, gli indizi c'erano stati: ecco quali

L’addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, arrivato dopo 10 anni di matrimonio, fa rumore. Si parlava da giorni di crisi irreversibile tra i due e delle festività trascorse da separati, eppure lo scarno comunicato che annuncia la fine del loro amore, lascia l’amaro in bocca, anche se alcuni indizi su un possibile cambiamento nei rapporti tra la 44enne e il 38enne c’erano stati.

Michelle a fine agosto scorso ha accorciato la sua lunga chioma. Quando una donna cambia il look, sfoggiando un nuovo taglio di capelli, di solito spezza anche qualcosa legato al passato, alla vita avuta sino ad allora. “Tutti mi dicevano: ma che fai? Quello è il tuo marchio! Non l’ho fatto per moda, c’era una motivazione più profonda. E’ stato un tentativo di alleggerirsi di tanti cliché. Abbiamo questa visione della femminilità col capello lungo e invece io volevo proprio contrastare questo. E’ stato un taglio simbolico con una vita precedente. Quella che faccio da sempre, basandomi sull’accudimento compulsivo degli altri. Adesso basta, ho detto, mi prendo tempo per me stessa”, aveva spiegato la svizzera a ottobre scorso a F.

La bionda aveva anche aggiunto: “E infatti tre volte la settimana non ci sono per nessuno, mi alleno praticando un’arte marziale full contact: il Kyokushinkai. L’obiettivo finale è quello di aprire a Milano un dojo, una palestra dove insegnare alle ragazzine quello che ho imparato”.

VIDEO

La Hunziker nell’estate 2021 si è concessa una crociera in barca da sola con le amiche. Anche questo autunno si è presa degli spazi in solitaria: questo lascerebbe pensare che era, forse, alla ricerca di una dimensione tutta per lei.

A Chi, solo la settimana passata, sempre sul taglio di capelli, al giornalista che le sottolineava quanto il nuovo look potesse corrispondere quasi sempre a un cambiamento emotivo, Michelle precisava: “In effetti è come se mi fossi alleggerita. Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora, un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita, senza togliere nulla alle persone che amo, ma semplicemente dando più spazio a me stessa, ecco, il taglio ne è stato un po’ un simbolo. Il gesto è stato quello del tagliare questo desiderio di accudimento ossessivo che ho nei confronti di tutti quelli che mi stanno intorno, marito, figlie, amici, colleghi…”.

La Hunziker, però, aveva speso solo belle parole per Trussardi, ora conduttore anche di una trasmissione di motori. “Lui è bravissimo, super competente, molto stimato nell’ambiente, è bravissimo in tutto quello che fa”, aveva detto, esprimendo ancora una volta la stima per quello che si avvia a essere adesso il suo ex. La situazione, a cui magari entrambi speravano di poter porre rimedio, potrebbe essere precipitata repentinamente, con la conseguente rottura e un annuncio affidato allagenzia stampa in cui si chiede rispetto per la privacy in un momento tanto delicato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2022.