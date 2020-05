Ha lasciato davvero tutti a bocca aperta Adele. La cantante ha pubblicato in occasione del suo compleanno, che è stato ieri, 5 maggio, una foto sul social, in cui appare con una silhouette davvero incredibile. Eravamo infatti abituati a vederla molto diversa, adesso il suo corpo si è alleggerito in maniera importante. Ha perso almeno 45 chili negli ultimi mesi. E’ dalla fine dello scorso anno che ha infatti deciso di cambiare regime alimentare e anche quello di allenamento. Ma un po’ per sua scelta e un po’ a causa della pandemia quasi nessuno era riuscito a vederla così cambiata. Accanto all’immagine, che la ritrae con un abitino nero e scarpe col tacco, ha scritto: “Grazie per l’affetto che mi avete fatto arrivare per il compleanno. Spero che stiate tutti bene durante questo periodo pazzesco. Vorrei mandare un ringraziamento speciale a tutti gli operatori sanitari che stanno rischiando la loro vita per noi! Siete dei veri angeli”.

Lo scatto ha suscitato incredulità nei fan della diva della musica, ma anche in molti dei suoi amici famosi. A partire dalla modella Chrissy Teigen, moglie di John Legend, che ha commentato l’immagine: “Voglio dire, stai scherzando”. Anche l’italiano Riccardo Tisci, direttore creativo di Burberry, le ha fatto gli auguri: “Buon compleanno bellezza”. E poi tantissimi supporter hanno fatto sapere di essere rimasti “scioccati” dalle nuove forme della loro beniamina. “Guardate quando è magra ora…”, ha scritto un fan. “Pazzesco”, hanno aggiunto in coro molti altri.

La 32enne dopo la fine del matrimonio con Simon Konecki, sposato nel 2016, da cui ha avuto anche il figlio Angelo, che oggi ha 7 anni, ha deciso di modificare sostanzialmente la sua vita. Ha cominciato ad andare in palestra regolarmente. Un insider ha spiegato che si reca nei centri fitness la mattina presto per evitare di essere riconosciuta, si sottopone a sedute di almeno un’ora con un personal trainer. Inoltre ha modificato il regime alimentare, fa pilates e si concede lunghe passeggiate. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Scritto da: la Redazione il 6/5/2020.