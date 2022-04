Adriana Lima incinta sfila col pancione a Los Angeles: foto

Adriana Lima mette in mostra le sue forme da mamma, a Los Angeles sfila col pancione. La brasiliana 40enne, ex ‘angelo’ di Victoria’s Secret, incinta di sette mesi, aspetta il terzo figlio, il primo dal compagno Andre Lemmers.

La top model torna in passerella per Alexander Wang, indossa un mini abito nero con una scollatura generosa sul seno e con un ‘cut’ sull’addome: il pancione è completamente scoperto. Il vestito è abbinato a un cardigan coordinato. Ai piedi porta stivali lucidi alti fino alla coscia, ha i capelli bagnati, come il resto delle modelle, labbra color bordeaux e orecchini color oro.

Adriana Lima non nasconde la pancia in gravidanza, il suo cat walk in passerella segue il trend di tante altre top model famosissime: Bianca Balti nel 2015 aveva sfilato incinta per Dolce&Gabbana, Irina Shayk aveva fatto lo stesso alla sfilata di Victoria’s Secret del 2016. Pure Alessandra Ambrosio non aveva celato il pancione allo show di Colcci alla Sao Paulo Fashion Week nel gennaio 2012.

La Lima, già mamma delle figlie Valentina, 12 anni, e Sienna, 9 anni, avute dall'ex marito, il giocatore di basket serbo Marko Jaric, ha ufficializzato la relazione con Lemmers lo scorso anno al Festival del Cinema di Venezia, a febbraio con un video su TikTok ha annunciato di aspettare il primo figlio da lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/4/2022.