A settembre tornerà il Grande Fratello Vip. Mediaset ha confermato che il reality è pronto a ripartire. Lo stesso Signorini ha ammesso di stare già lavorando alla formazione del cast e che sicuramente ci sarà di nuovo Pupo come opinionista. Al fianco del cantante invece non sembra essere stata confermata Wanda Nara. Così Adriana Volpe ha fatto sapere di essere disponibilissima a prendere il ruolo che ha avuto la moglie di Icardi durante l’ultima edizione del programma, che si è conclusa da poche settimane con la vittoria di Paolo Di Benedetto.

Parlando con ‘SuperguidaTv’, la 46enne ha detto: “Come ho dichiarato più volte, ho lasciato il cuore nella casa del Grande Fratello, ho trovato una famiglia in Mediaset ed Alfonso si è dimostrato un vero amico in questi mesi. Se Alfonso mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe pienamente compatibile con il mio programma”.

Eh sì, perché Adriana ha da poco firmato un contratto con Sky per un nuovo programma che andrà in onda su Tv8. Si tratta di un contenitore quotidiano che terrà compagnia ai telespettatori di mattina. “Saremo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì per aprire finestre sul mondo dell’informazione, dell’intrattenimento e parleremo di storie di vita”, ha spiegato.

“Avremo un bellissimo studio, il più grande di Sky e sono parte di una squadra che mi piace definire una vera e propria carrozzata di numeri uno. Lavoreremo in sinergia con Sky Tg24 e con Alessio Viola, un vero fuoriclasse, vi faremo compagnia per un anno”, ha poi aggiunto.

