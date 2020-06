Adriana Volpe ammette che la sua famiglia ha vissuto e in parte sta vivendo ancora un periodo molto difficile. A scombussolare gli equilibri è stato un evento molto triste, la morte del suocero della conduttrice, venuto a mancare dopo essersi infettato con il Coronavirus proprio mentre Adriana era all’interno della Casa del Grande Fratello Vip lo scorso marzo. Il lutto ha costretto la 46enne trentina ad abbandonare il gioco, rinunciando anche alla possibilità di vincerlo (secondo molti aveva buone chance di arrivare prima). In una nuova intervista rilasciata al settimanale ‘Intimità’, parlando del marito Roberto Parli, ha detto: “È vero che la nostra famiglia è stata messa in ginocchio. Abbiamo vissuto momenti delicatissimi per via della morte di mio suocero: è stato difficile mantenere l’equilibrio psicofisico…”.

“Devo però anche ammettere che mi hanno stupito molto alcuni comportamenti di mio marito durante il Grande Fratello”, ha poi aggiunto. Roberto infatti è stato preso dalla gelosia. “Durante il GF Roberto ha avuto reazioni per me inedite. Per la verità sono state inedite anche per lui e alcune volte sono state incontrollabili. E questo un po’ inizialmente è stato un terremoto. Anche perché all’interno della Casa mi sono comportata in maniera integerrima, ho fatto ogni cosa alla luce del sole”, ha continuato Adriana.

Ad infastidire Parli, con cui la Volpe ha una figlia di 8 anni, Gisele, è stato anche un bacio che lei si è scambiata con Pago: “Era solo un gioco, senza malizia. Eppure mio marito l’ha vissuto malissimo e ai miei occhi è apparso come una persona… irriconoscibile, completamente trasformata”. Poi ovviamente c’è stato il chiacchieratissimo legame con il modello Andrea Denver a far perdere le staffe all’imprenditore: “Pura follia pensare o insinuare che tra noi possa esserci stato qualcosa, però la gelosia di Roberto ha avuto la meglio e ha sicuramente fatto un pochino traballare il nostro rapporto che di gelosia non è mai vissuto”.

Scritto da: la Redazione il 26/6/2020.