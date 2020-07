Adriana Volpe ospita Andrea Denver, battutine e occhiate in diretta tv: le immagini

Adriana Volpe ospita Andrea Denver a “Ogni Mattina”, trasmissione che conduce dal lunedì al venerdì su Tv8 con il giornalista Alessio Viola. Battutine e occhiate in diretta tv tra i due, le immagini raccontano il feeling che li lega, esploso al GF Vip e che ha generato un mare di gossip. La conduttrice e il modello ci giocano parecchio e non la smettono un attimo di stuzzicarsi, anche se poi Adriana, quando il bel 29enne se ne va, per evitare l’incidente saluta il marito, Roberto Parli, e ricorda il loro anniversario: si sono sposati il 6 luglio 2008.

“Bellissima come sempre, scusami ma devo dirlo, non può mancare questo complimento”, esclama Andrea appena entrato in studio. La Volpe incassa il primo complimento, ma subito ne arrivano altri. Denver osserva una bella foto in cui è ritratto con lei al GF Vip: il suo sguardo nello scatto è fisso sulla presentatrice. “Gli occhi sono caduti sulla mia bellissima partner”, sottolinea.

“Voi in realtà non sapete che occhi vengono ad Andrea quando ha una videochiamata con la sua fidanzata”, dice Adriana Volpe, che a finire ancora nel polverone non ci pensa proprio. “Questa distanza ci sta mettendo a dura prova ma stiamo resistendo”, fa sapere Andrea parlando di Anna Wolf, a cui è ancora legato. “Spero non ci siano problemi per quello che hanno scritto su di noi”, precisa la Volpe. “No, assolutamente no. Anna sa che tu sei stata preziosa per me nella Casa del Grande Fratello Vip”, ribatte Denver.

Durante l’intervista si parla anche dell’amicizia di Denver con Lady Ciccone. “Madonna non è il mio tipo esteticamente. Lei no, qualcun altro sì. Scherzo, scherzo, sai che mi piace scherzare”, afferma scanzonato Andrea Denver, facendo ancora una volta riferimento all’attrazione verso Adriana. Roberto Alessi, presente, gustandosi il siparietto, prova a far esplodere la bomba. “Non guardarlo troppo che rimani immediatamente incinta eh!”, le dice. “Sarebbe un onore”, replica immediatamente il modello. Che poi smorza i toni: “Sto scherzando”.

“Ti ho percepito come una persona autentica, garbata, sei il principe azzurro che tutte le ragazze vorrebbero”, gli fa sapere ancora Adriana Volpe. Andrea Denver ringrazia e saluta l’amica.

La conduttrice, quando è nuovamente sola nello studio, manda un messaggio ‘riparatore’ al marito Roberto Parli, molto geloso del modello. “Mi permettete di fare un saluto a Roberto? Oggi è il nostro anniversario”, dice sorridendo e, chissà, forse temendo il peggio…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/7/2020.