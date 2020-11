Adriana Volpe nel panico: il suo cane è stato rapito!

Adriana Volpe è in lacrime per Grace: il suo cane è stato rapito! Durante un weekend in una splendida Spa con la migliore amica Mara, alla conduttrice accade l’impensabile: la barboncina che adora ed è sempre con lei, sparisce. La bella bella 47enne va nel panico. Per fortuna è tutto uno scherzo, cattivissimo, de Le Iene. Stefano Corti e Alessandro Onnis fanno passare un momento terribile all’ex gieffina vip.

Tratta da sempre Grace come una figlia, posta le storie con lei sul social e ora la porta anche fuori per il weekend. Con la complicità dell’amica Mara Le Iene giocano una brutta burla alla Volpe. Nell’hotel Adriana viene avvicinata da un uomo miterioso, tale Jean Pierre. Questo signore racconta di aver perso la sua barboncina Minnie, e mostra subito un interesse quasi morboso per Grace.

VIDEO

Jean Pierre perseguita quasi Adriana Volpe e il suo cane, alla fine arriva ad offrire alla presentatrice tv fino a 70mila euro per avere Grace. Chiaramente Adriana rifiuta: la sua amica a quattro zampe non ha prezzo

L’uomo però non si rassegna. Mentre la Volpe è a fare un massaggio, grazie a Le Iene, Jean Pierre, in realtà un attore che sta recitando il suo ruolo per lo scherzo, si intrufola nella stanza e prende Grace.

Adriana Volpe è senza parole quando torna, va completamente nel panico: il suo cane è stato rapito. Si veste in tutta fretta ed esce in auto con l’amica e un responsabile dell’hotel alla ricerca di Grace.

Nel frattempo telefona ai Carabinieri, ma non sa che in realtà anche la chiamata alle Forze dell’Ordine è fittizia.

Adriana raggiunge il lungo dove dovrebbe esserci Jean Pierre con Grace, ma la cagnolina non c’è.

Quando sta per scagliarsi contro l’uomo, arrivano Corti e Onnis che le riportano l’animale. Tutto finisce bene, dopo momenti di puro terrore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/11/2020.