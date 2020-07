Adriana Volpe ha commentato per la prima volta gli ascolti del suo nuovo programma, ‘Ogni Mattina’. La trasmissione che va in onda su Tv8 al momento non è decollata a si attesta intorno all’1% di share con circa 100.000 telespettatori medi. Un risultato che secondo qualcuno è molto deludente, ma che non preoccupata la bionda trentina. Intervistata da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ la 47enne ha spiegato che per lei la cosa più importante è la libertà di espressione: “Grazie alla partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ ho scoperto la gioia della libertà di pensiero e di espressione. E ora sono fiera di lavorare in una rete, Tv8, che è libera da condizionamenti politici ed editoriali”.

Quando le è stato chiesto in maniera diretta se gli ascolti del programma, condotto insieme al giornalista Alessio Viola, la preoccupino, ha replicato: “Assolutamente no. Lavorare in una rete come Tv8, che vuole essere una voce libera e autorevole, ci rende diversi da tutti gli altri. Noi non puntiamo agli ascolti ma, appunto, a essere differenti”.

Ripercorrendo la sua esperienza in Rai, dove per molto tempo ha presentato ‘I Fatti Vostri’ insieme a Giancarlo Magalli, oggi suo arci-nemico, ha fatto sapere di non essersi trovata esattamente bene. “Diciamo che per molto tempo sono stata poco più di uno strumento, un volto che doveva dire le cose così come erano scritte. Questo, se da un lato ti garantisce una sicurezza assoluta, dall’altro ti impedisce di essere te stessa. Ora in ‘Ogni mattina’ magari sbaglio, ma sono libera”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 15/7/2020.