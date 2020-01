Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli anche al GF Vip: 'Negli anni me ne ha fatte tantissime'

Adriana Volpe si scaglia contro Giancarlo Magalli anche nella Casa del GF Vip. La conduttrice, ex volto Rai de “I Fatti Vostri”, parla del collega con cui si è scontrata in diretta tv e sui social, al punto che la querelle si è spostata in un’aula di tribunale. “Negli anni me ne ha fatte tantissime”, racconta alla scrittrice.

“Negli anni lui me ne ha fatte tantissime. Lavoravo con lui da 7 o 8 anni, sono l’unica a essere durata. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Perché lui le cambiava. Ti dico, nomi come Mara Carfagna, Matilde Brandi. Tutte duravano sempre pochissimo, in modo tale da ‘gira la ruota e avanti un’altra’. Perché sono durata? Perché quando vedi che i programmi mano a mano stanno perdendo share (per una concorrenza che negli anni 90-duemila non c’era, non c'era il digitale), quando una cosa funziona, perché toccarla?”, spiega Adriana Volpe.

“Noi avevamo il record d’ascolto di tutto il daytime, avevamo lo share più alto. Perché cambiare un gruppo che funziona, nel momento in cui le rubriche che trattavo funzionavano benissimo e prendevano sempre punti? Lui già al terzo anno aveva iniziato a dire ‘Basta io con lei non lavoro più, bisogna cambiare, non ci sono novità. Se facciamo una conferenza stampa cosa annunciamo come novità?’”, aggiunge ancora la presentatrice.

Poi continua: “Perché il programma aveva una struttura collaudata che era sempre quella, ma era come un giornale, con tante pagine. Il nostro ha una struttura che è sempre quella ma in realtà le puntate sono sempre diverse perché cambiano i contenuti. I nostri rapporti hanno cominciato a incrinarsi…”.

Adriana Volpe continua a parlare di Giancarlo Magalli, ma la regia del GF Vip stacca e non fa sentire i particolari della lite tra 46enne e il 72enne e della successiva querela presentata dalla bella. Quando torna sulle due, Adriana dice: "Non mi ha più guardato in faccia e ha continuato a dire: ‘Io con questa non lavoro più’”. Poi precisa: "Tanto è vero che la Rai ha sentito l’esigenza di spostarmi".

Tutto quel che afferma è verificabile: la Volpe, dopo la lite con Magalli, è stata ricollocata dalla Rai a "Mezzogiorno in Famiglia". Quando la trasmissione è stata chiusa, però, lei è rimasta senza lavoro. L’azione legale della conduttrice contro Magalli è ancora in corso. Tutti si aspetterebbero un confronto al reality tra i due, sarà però difficile proprio perché la legge sta tuttora seguendo il suo iter…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/1/2020.