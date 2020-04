Adriana Volpe ha fatto capire che se fosse stata più giovane avrebbe probabilmente ceduto al corteggiamento di Andrea Denver. La conduttrice e il modello sono stati tra i concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” che si è conclusa mercoledì scorso (con la vittoria di Paola Di Benedetto) e nella Casa hanno stretto un legame molto forte. L’affetto tra loro sarebbe potuto evolvere in qualcosa di più, secondo molti. Andrea ha sempre mostrato di avere un debole per Adriana. Ora in una chiacchierata social tra quest’ultima e Giulia Salemi, la Volpe ha fatto capire che il problema più grande per un’eventuale relazione con Denver, oltre al fatto – particolare non da poco - che è sposata (con Roberto Parli) e ha una figlia di 8 anni, Gisele, è proprio la differenza d’età.

“In Trentino si dice ‘se questa tavola avesse avuto le ruote sarebbe un carretto’. Se io avessi avuto 25 anni in meno… ma io sono una babbiona rispetto a lui”, ha spiegato Adriana. Nonostante questo Andrea è riuscita a farla sentire la donna più felice del mondo. “Però ho apprezzato tantissimo sentire un ragazzo così giovane e perbene e garbato dire ‘guarda che tu sei il mio ideale di donna, se non fossi stata sposata e avessi avuto 25 anni in meno io avrei fatto follie per te’. Questo ti rende la donna più felice del mondo”, ha aggiunto.

“E’ stato dolcissimo, lui si è conquistato un posto in tutti i nostri cuori, perché è entrato in punta di piedi in quella casa, rispetto ad altri che sono entrati in maniera prepotente per cercare i conquistare spazio e attenzione. E’ di una dolcezza disarmante, un po’ come Paolo (Ciavarro, ndr), anche lui è stato straordinario”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 10/4/2020.