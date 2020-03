Adriana Volpe al GF Vip sbotta contro la produzione dopo la lettera del marito

Adriana Volpe è furiosa. Al GF Vip sbotta dopo la lettera ricevuta dal marito, Roberto Parli, in cui l’imprenditore la invita a non metterlo a disagio con atteggiamenti poco consoni a una donna felicemente sposata. E’ delusa e alla fine protesta contro la produzione del reality show: è convinta sia colpa loro. Con ripetuti e continui video avrebbero fatto credere a tutti, marito compreso, ci sia un feeling speciale tra lei e Andrea Denver. La bella 46enne decide di giocare a modo suo e si toglie il microfono, invitata più volte a rimetterlo, dice di no.

“Ricordati le promesse che ci siamo fatti prima che tu entrassi nella casa. Io non le dimentico mai e mi sto battendo tanto in ogni momento, però ho bisogno anche del tuo aiuto. A volte mi sembra che per te siano lontane lontane e lontane…”, le ha scritto Roberto Parli nella sua lettera che le è stata letta durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip. Nel Confessionale Adriana a caldo commenta: “Questa cosa qua per me è stata una mazzata infinita. Mettere in discussione tutto, non lo so. Non capisco che immagine sbagliata posso aver dato, non ho voglia di parlare”.

Poi arriva la notte e la Volpe chiarisce i suoi propositi bellicosi contro la produzione del GF Vip. Denver gli dice che se i suoi apprezzamenti l’hanno messa in difficoltà gli dispiace e non ne farà più. La presentatrice replica: “Figurati! No, ma non ci pensare proprio. Faccio questo lavoro da 20 anni. Da domani inizio a divertirmi, a giocare davvero”. Poi si toglie il microfono e dà la buonanotte.

Non finisce qui. Adriana Volpe è arrabbiata e anche il giorno dopo non mette il microfono, obbligatorio al GF Vip. La produzione la sollecita, lei continua a rispondere: “No”.

Antonella Elia nota la scena e le chiede: "Ti sei arrabbiata?". "Da matti. Sono incaz*ata nera", risponde lei. "Ma con chi?", le domanda la 56enne. "Con loro…", ribatte Adriana Volpe riferendosi ai produttori. Non finisce qui, nonostante sia a rischio squalifica.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/3/2020.