Adriana Volpe: 'Mio marito ha avuto una botta di gelosia terribile al GF Vip'

Adriana Volpe è stata una delle concorrenti più amate del GF Vip. Nella Casa ha infranto il cuore di Andrea Denver, che l’ha guardata per tutto il percorso al reality con gli occhi ‘a cuoricino’, ammirandola per la sua avvenenza fisica e per il suo essere pienamente donna. La bella 46enne si è lasciata andare senza filtri, al punto da creare un disagio al suo compagno di vita, Roberto Parli. “Mio marito ha avuto una botta di gelosia terribile al GF Vip”, confessa a Chi la conduttrice.

“Ero una babbiona, invece al Grande Fratello Vip mi sono scatenata - ammette Adriana Volpe - Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. Mi ha detto: ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’. Nella vita, ho sempre protetto mia figlia e mio marito dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata. Ho cercato di proteggerlo”.

Nonostante la gelosia, una volta uscita dal gioco, Adriana è tornata dalla sua famiglia. Nessuna crisi con l’imprenditore da cui ha avuto Gisele. E soprattutto nessun legame con Andrea Denver. “Nessun flirt. Avevamo semplicemente un feeling, lui non ha mai corteggiato nessuno. E’ una persona estremamente garbata, molto sensibile”, chiarisce la Volpe.

Ora la presentatrice sogna un futuro a Mediaset, dopo aver spezzato il suo legame con la Rai. E su Giancarlo Magalli, che l’ha invitata via media a fare pace con lui, sottolinea: “Oggi non voglio più guardare al passato. Lui ha provato a fare pace solo pubblicamente, a me non è arrivato mai alcun messaggio neppure uno di condoglianze”. Il conduttore, quando è scomparso il suocero, non si è fatto sentire privatamente con lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/4/2020.