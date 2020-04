Adriana Volpe ha un matrimonio a distanza: 'Con mio marito solo nel weekend'

Adriana Volpe vive un matrimonio a distanza con il marito Roberto Parli: i due anche prima di separarsi per il GF Vip e ora a causa del lockdown che vede la conduttrice con la figlia Gisele, 8 anni, a Roma, e l’imprenditore 47enne a St Moritz, in Svizzera, si sono sempre visti solo nel weekend. La bella 46enne, che da giugno tornerà in tv al timone di un contenitore mattutino di informazione e intrattenimento insieme al giornalista Alessio Viola su TV8, lo rivela a Il Giornale.

Roberto Parli quando Adriana Volpe era nella Casa del GF Vip ha mostrato fastidio per i commenti di apprezzamento fatti da Andrea Denver alla moglie. “Ha ammesso di aver avuto una 'botta di gelosia' esagerata rispetto a Denver ed alcune volte scrive commenti un po’ di pancia, forse senza riflettere sul riverbero che gli stessi possono avere sotto il profilo mediatico”, ammette la Volpe.

E’ stata quasi una situazione nuova per la presentatrice vedere il marito così geloso. Adriana Volpe smentisce le voci di crisi con Parli e spiega: “Devi considerare che abbiamo sempre vissuto distanti per ragioni lavorative e lui raggiungeva me e Gisele a Roma solo nei fine settimana. La gelosia non può trovar respiro con tanta distanza chilometrica, ma è la fiducia reciproca che ha sempre tenuto saldo il nostro rapporto”.

Il matrimonio a distanza pare proprio non essere un problema per la coppia sposata dal 2008. Per Adriana si tratta del secondo matrimonio dopo le nozze con Chicco Cangini celebrato nel 2000, un’unione durata solo quattro mesi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/4/2020.