Adriana Volpe, messaggio accorato al marito al GF Vip: che fine ha fatto Roberto Parli?

Adriana Volpe durante la diciassettesima puntata del GF Vip, quando viene chiamata a fare la sua nomination palese, prima manda un messaggio accorato al marito. L’imprenditore Roberto Parli, di solito molto attivo sui social, negli ultimi giorni sembra essersi volatilizzato. Dopo aver annunciato di voler lasciare l’Italia per l’emergenza Coronavirus e raggiungere il Costa Rica con la figlia Gisele, non ha più pubblicato nulla sul suo profilo. Tante le ipotesi, per molti starebbe assistendo un famigliare in gravi condizioni di salute, ma finora nessuna certezza.

Adriana Volpe, con le lacrime agli occhi, rivolgendosi alle telecamere, dice: “Vorrei fare un saluto immenso a Roberto e a tutta la sua famiglia perché Roberto è un papà meraviglioso che sta dimostrando di avere una grandissima forza in tutti questi giorni. Lo stringo forte, forte, forte e lo sai Gisele quanto ti amo, sei dentro di me, sei parte di me, però ci tenevo a dare un messaggio a Roberto”.

Alfonso Signorini dallo studio di Milano fa capire che sta accadendo qualcosa di grave e replica: “Hai fatto bene, Roberto non sta passando un momento facile lo sai”. Poi il conduttore rivela: “Sei stata avvisata di questo e quindi il tuo abbraccio vale il doppio, mi unisco anche io, anche se non è lo stesso abbraccio, ma deve sentire che ci siamo tutti al suo fianco”.

Pochi giorni fa la presentatrice era stata chiamata dalla produzione del reality show per parlare forse proprio con il compagno. “Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia”, svelava il comunicato degli autori. La Volpe, dopo il colloquio con i parente, aveva detto in confidenza a Patrick Ray Pugliese che le aveva domandato: “Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?”, “La situazione non è bella”. Durante la diretta dalla Casa, però, la regia aveva immediatamente staccato l’inquadratura dei due. Tutto rimane avvolto nel mistero.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/3/2020.