Adriana Volpe, il suo nuovo programma su Tv8 è iniziato: le prime immagini

Adriana Volpe è partita con il suo nuovo programma su Tv8. Le prime immagini della conduttrice 47enne al rientro in televisione a due anni dall’addio alla Rai la mostrano felice ed emozionata. E’ al timone della trasmissione “Ogni mattina” insieme al giornalista Sky Alessio Viola. Ringrazia il pubblico a casa e pure il GF Vip, che l’ha resa nuovamente molto popolare.

Il nuovo format deve ancora creare un sodalizio con i telespettatori. La prima puntata, in onda ieri, lunedì 29 giugno 2020, è stata seguita da 98mila spettatori con l’1% di share. Ma Adriana Volpe sa che la sua missione è far crescere gli ascolti con bravura e pazienza, senza alcuna fretta. Intanto dice grazie senza nascondersi.

“Sono tanto emozionata, ho il cuore in gola. Vorrei ringraziare il pubblico. Se io oggi sono qui è anche per voi, per l’affetto e il calore che mi avete dimostrato dall’uscita dal Grande Fratello a oggi. Questa diventerà un po’ la mia seconda casa”, sottolinea al debutto la Volpe.

La presentatrice poi prosegue: “Ritorno a condurre e questo è il momento di ricambiare tutto il vostro amore. Da oggi voglio essere qui per voi ed essere la vostra voce“. Il suo impegno, che proseguirà per tutta l’estate, l’ha portata a Milano, dove ha traslocato da Roma con la figlia Gisele, 8 anni. Elegante, travolgente, Adriana crede nel progetto e segue l’istinto. Tornare in tv per lei è bellissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/6/2020.