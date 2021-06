Adriana Volpe prossima opinionista al GF Vip? Sarebbe stata fortemente voluta da Signorini...

Adriana Volpe torna a Mediaset? La conduttrice di Ogni Mattina su TV8 sarebbe la prossima opinionista del GF Vip. Sarebbe stato Alfonso Signorini a volerla al suo fianco, la 48enne dovrebbe occupare una delle due sedie riservate a chi è chiamato ad analizzare i comportamenti dei concorrenti nella Casa di Cinecittà e a dire senza peli sulla lingua la sua nello studio di Roma.

Al momento la notizia non è ancora stata ufficializzata dalla rete: i vertici di Canale 5 rimangono in rigoroso silenzio come pure Signorini ed Endemol, che produce il reality, ma per TV Blog Adriana Volpe si prenderà il ruolo di opinionista. Non si sa ancora al posto di chi…

Pupo ha fatto sapere che in questa nuova edizione lui non ci sarà. “A settembre ricomincerà il Grande Fratello Vip e già in molti, addetti ai lavori e gente comune, mi chiedono se io ci sarò ancora. Devo dire che mi piacerebbe molto e che l’esperienza professionale vissuta al fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria, sorprendente e arricchente, ma questa volta per me è più complicato. C’è di mezzo la mia prima passione, la musica”, ha detto recentemente intervistato da Quotidiano Nazionale.

Grossi dubbi pure su Antonella Elia. Già a febbraio scorso si sussurrava che qualcuno a Mediaset e nella produzione non avesse gradito molto il suo modo di fare e alcune sue uscite giudicate inopportune. Voci tutte da verificare, anche se ora uno dei due posti sembrerebbe essere stato occupato da Adriana, anche lei ex concorrente del GF Vip, sorridente, moderata e sicuramente meno fumantina della bionda 57enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2021.