Adriana Volpe: ecco perché il marito Roberto Parli è in Svizzera

Adriana Volpe durante una diretta Instagram con Antonella Elia fa chiarezza e spiega perché il marito Roberto Parli sia in Svizzera, mentre lei e la figlia Gisele sono a Roma da sole. “Questione delicata”, confessa la conduttrice 46enne.

Dopo il GF Vip Adriana e il marito sono stati insieme per due settimane, poi si sono separati. Roberto Parli ora è a St. Moritz. La presentatrice, travolta dai gossip che parlano di crisi, svela il motivo della separazione. “Roberto in questo momento è in Svizzera e penso che ne avrà ancora per un paio di settimane”, confessa.

Poi la Volpe aggiunge: “C’è una situazione un po' delicata che deve affrontare. E’ giusto che in questo momento sia concentrato sulle sue cose. Noi siamo qui, però con il cuore là”. Adriana ha deciso di non raggiungere il suo uomo ma di venire a Roma, lo ha fatto soprattutto per la figlia, che era rimasta indietro con il programma scolastico.

"Siamo qui anche perché era fondamentale poter dare a mia figlia una vita più normale possibile, quindi rientrare nella nostra casa, riprendere possesso di molti libri scolastici. Recuperare anche le giornate che lei ha perso. Abbiamo vissuto giornate un po' difficili. In quella fase, mia figlia non seguiva le lezioni online e quindi adesso abbiamo recuperato e ora siamo perfettamente in linea con il programma scolastico”, precisa ancora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/4/2020.