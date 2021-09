Adriana Volpe e il rapporto con Sonia Bruganelli: 'Siamo due donne alfa’

Adriana Volpe ha parlato del suo rapporto con Sonia Bruganelli. Le due sono le nuove opinioniste del ‘Grande Fratello Vip’ e secondo qualcuno sarebbero un po’ in competizione. Intervistata da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ la trentina 48enne ha affermato: “Ciò che conta per me è avere un rapporto bellissimo fuori dagli studi. Ci siamo supportate prima di andare in diretta, ci siamo date dei consigli, abbiamo brindato. Poi è ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo personalità e reazioni diverse in puntata!”.

“Siamo due donne alfa, molto toste ed è bellissimo che ci sia un confronto diretto! Direi che questo friccicore è bello, no? Io auspico che si possa anche accentuare tutto questo. Sono certissima che avremo due prospettive diverse, ma penso sia positivo e interessante”, ha poi aggiunto la conduttrice.

Adriana ha voluto sottolineare di essere “molto diversa” dalla moglie di Paolo Bonolis, che ha un anno meno di lei. “Abbiamo due modi di proporci molto diversi, per fortuna. Siamo due caratteri distanti, questo è vero. Poi magari su alcune cose siamo simili. Sonia è molto battagliera e non ha filtri. Devo dire che è arrivata con il libricino, molto precisa”, ha concluso.

