Adriana Volpe si scatta un selfie senza trucco: segue l’esempio della Marcuzzi

Adriana Volpe si scatta un selfie senza trucco. La bella conduttrice 46enne, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, segue l’esempio di Alessia Marcuzzi. Come la bionda 47enne qualche giorno fa, mostra a tutti la sua luce interiore con la foto acqua e sapone, senza usare filtri o make up. Non ha paura delle rughette né delle imperfezioni della pelle del volto. Si immortala senza timore e così sostiene il nuovo brand di prodotti di bellezza della Pinella, Luce. Del resto la sua Gisele, la figlia di 8 anni, non solo è coetanea di Mia, l'ultimogenita di Alessia: le due bimbe vanno pure nella stessa scuola a Roma e sono amiche.

E’ riflessiva nel selfie senza trucco. Adriana Volpe in poco tempo con lo scatto ‘nature’ cattura quasi 9mila ‘like’ sul suo profilo. Sono molti quelli che le fanno i complimenti. C’è qualche maligno che però le scrive: “Non sembri neppure tu”.

“Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco. Come al solito se faccio un selfie dallo specchio non si capisce mai dove guardo, ma non importa. Come dice Alessia Marcuzzi io sono la mia luce. Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo”, scrive Adriana Volpe.

“Altro che le ventenni di oggi senza trucco... Magnifica…sei sicura di avere l’età che hai!! Bellissima”, le scrive una fan. “La tua bellezza d animo si rispecchia anche al di fuori su quella esteriore e senza trucco si nota ancor di più”, le fa eco un’altra. “Complimenti, sembri una teenager”, le fa notare qualcuno. La foto ha un successo immediato e diventa subito virale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/4/2020.