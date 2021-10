Adriana Volpe parla per la prima volta della separazione dal marito Roberto Parli: 'Ho paura, sono delusa'

Adriana Volpe parla per la prima volta della separazione dal marito Roberto Parli, da cui ha avuto la sua unica figlia, Gisele, 10 anni. Finora la conduttrice 48enne, ora opinionista al GF Vip, aveva sempre evitato di affrontare un argomento per lei dolorosissimo. Nonostante gli attacchi ricevuti via social dall’imprenditore suo coetaneo, aveva svelato davvero poco della sua situazione personale. Stavolta si apre e sulle pagine di Oggi confessa: “Ha avuto condotte gravi, ho paura, sono delusa”.

“Mi sono impegnata alla massima riservatezza sul mio privato perché al centro di tutto c’è mia figlia, e mia figlia va tutelata. Purtroppo nell’ultimo anno e mezzo la mia vita è cambiata, mi sono separata da mio marito perché ha preso una direzione che non condivido e non mi appartiene. Ho cercato in tutti i modi di aiutarlo e riportarlo a gestire meglio la sua vita, ma oggi non lo riconosco più”, rivela la Volpe.

Poi aggiunge: “Ha avuto delle condotte gravi, ha problemi da risolvere, ma ritengo che la cosa migliore sia permettere a lui di risollevarsi e trovare un suo equilibrio. E’ fondamentale tutelare Gisele: questo significa cercare di proteggerla anche da una sovraesposizione mediatica. E’ necessaria la discrezione, è tutto troppo delicato: seguo il mio cuore, tento di seguire il mio istinto materno, navigo a vista e cerco di arginare e proteggere la mia piccola”.

Quando le si domanda cosa veda in Parli oggi, Adriana ammette: “E’ un momento di grande fragilità per lui. Ho tentato per tanto tempo di trovare una via comune, ma è come se avessi avuto una fune fra le mani dove lui tirava nella direzione opposta alla mia. La fune a furia di continuare a tirare, mi ha lacerato, e quindi sono arrivata al punto di aprire le mani e lasciar andare. Per me è stato il dolore più grande, perché mi sono dovuta arrendere. L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato. Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso. Ho dovuto dare priorità a Gisele, concentrarmi su di lei”.

La presentatrice si sente forte: non si abbatte, è la figlia a darle la forza di andare avanti e superare le difficoltà del momento. Roberto Parli è molto diverso rispetto al passato, così sottolinea lei. “Oggi ho davanti una persona che non guarda al futuro come me, che è in grande difficoltà. Il mio cuore è ovattato, non riesco nemmeno a pensare cosa provo per lui. Provo rammarico per come sono andate le cose, ho paura, sono delusa. Forse la sensazione dominante è proprio la paura, e in quei momenti mi appoggio a chi mi vuole bene”, confida.

Accanto Adriana Volpe ha gli amici a farle da scudo, tra tutti Marco Profeta, che è vicino a lei da 20 anni, poi anche la famiglia, che le permette di conciliare il lavoro con gli impegni da mamma: sono la sua forza.

