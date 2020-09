Adua Del Vesco al GF Vip ritrova l'ex: scontro con Massimiliano Morra

La prima puntata del GF Vip, edizione numero cinque, mette subito a confronto due ex. Adua Del Vesco nella Casa ritrova, come concorrente, proprio come lei, Massimiliano Morra. L’attrice, legata in passato anche a Gabriel Garko, è stata fidanzata con il collega per circa un anno. La relazione è stata burrascosa ed è finita molto male nel 2015. I due non si vedono da due anni, ma al reality Alfonso Signorini li mette l’una di fronte all’altro ed è subito scontro: la messinese quando ha saputo che nel cast ci sarebbe stato anche lui non voleva più entrare, così racconta il conduttore.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra accennano entrambi alla loro rapporto rovinato dalla gelosia del napoletano nelle loro clip di presentazione. "Con Gabriel Garko abbiamo condiviso una fidanzata, Adua Del Vesco. La mia gelosia mi ha portato a commettere diverse leggerezze”, sottolinea l’attore, che poco dopo si ritrova di fronte alla bella 25enne.

VIDEO

Poco prima dell'incontro con Adua Morra commenta: "Non ci vediamo da due anni, forse di più. Abbiamo preso strade diverse. Siamo stati insieme per circa un anno. Ci siamo lasciati nel 2015, diversi anni fa, dopo le riprese di ‘Furore’. Sono stato molto geloso con lei, lo sono caratterialmente e lei non sopportava questo lato del mio carattere. Entrambi, inoltre, eravamo concentrati sulla carriera".

Nel salone della Casa arriva il confronto. "Ti ho voluto molto bene in passato”, dice subito Massimiliano alla Del Vesco. Adua ribatte: "Ho qualche dubbio". L’artista 34enne continua: "So di essermi comportato molto male con te, sono stato molto male. Se non mi sono fatto più sentire è perché ci stavo male. Sono venuto qui anche per cercare di mostrare il mio carattere. Sono propenso anche a un riavvicinamento. Penso che la vita vada vissuta in avanti e non all'indietro".

La siciliana non è convinta, non crede pienamente alle sue parole e precisa: “Sono venuta qui per vivermi il presente. Sai benissimo quello che è accaduto ma non ho intenzione di raccontare certi dettagli, anche per rispetto del mio compagno e della tua compagna. Affronto questo percorso in maniera tranquilla perché non ho niente da nascondere. Mi fa piacere che tu ti sia pentito ma non mi fai né caldo né freddo. Mi hai fatto tanto male e non me lo aspettavo”.

Adua Del Vesco non ha alcuna intenzione di sanare il rapporto con Morra, che per la gelosia nei suoi confronti fu persino protagonista di una lite sul set con il collega Francesco Testi. Signorini, implacabile, mostra le immagini della rissa passata. Massimiliano ammette il suo limite caratteriale, ma si dice cresciuto e maturato. Adua, però, al conduttore precisa: “Mi fa piacere abbia capito di avermi fatto male ma ho imparato a selezionare le persone e non voglio una personalità come la sua accanto a me. E' finita per una serie di motivi, la gelosia è solo uno di questi”. Quando si parla di 'fidanzamento' quasi rinnega: "E' stato più che altro un avvicinamento". Alla fine della puntata, conferma la sua scelta e lo nomina senza alcun problema.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/9/2020.