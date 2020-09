Adua Del Vesco in lacrime contro Massimiliano Morra: 'Stavo per morire e non mi hai chiamata'

Adua Del Vesco è in lacrime al GF Vip. Durante la terza puntata del reality show si scaglia nuovamente contro l’ex fidanzato Massimiliano Morra. E’ in preda ai singhiozzi, piange disperata. “Stavo per morire e tu non mi hai chiamata”, gli sottolinea con la voce rotta più volte. L’artista napoletano alla fine l’abbraccia e si scusa di nuovo.

Il confronto tra la bella 25enne e l’affascinante 34enne è infuocato al Grande Fratello Vip. La siciliana in settimana ha parlato con rabbia di Morra con gli altri. Alfonso Signorini fa vedere a Massimiliano alcuni video, l’attore si arrabbia e l’accusa: “Io di noi non parlo, tu invece vai a parlare di cose private con tutti”.

“Tu sai che cosa mi hai fatto e sono una signora a non parlarne. Non stuzzicare il can che dorme. Le cose che mi hanno fatto schifo te le ho già dette. Vuoi chiedermi scusa adesso che siamo al GF”, replica Adua. “Ma non puoi farmi passare per quello che non sono. Io non ho raccontato niente, questa è la differenza tra me e te” , controbatte lui.

Alfonso Signorini prova a fare chiarezza sui ‘non detto’ dei due. La Del Vesco, però, non si sbottona. “Ma ringrazia che non parlo”, dice ancora rivolta a Morra. Pupo dallo studio si fa sentire: “Non è corretto lanciare il sasso e nascondere la mano. Devi raccontarci quello che è successo”. Adua scuote il capo. Non vuole dire nulla.

Signorini le mostra il post della attuale fidanzata di Massimiliano Morra, che l’ha definita ironicamente una "povera santa infelice”. “Non merita nemmeno risposta. Sono felicissima, ho un ragazzo fantastico. Questa ragazza non mi conosce. Lui sa cosa ha sbagliato con me, ha avuto atteggiamenti molto brutti. Il fatto di non voler raccontare i dettagli lo faccio anche per tutelarlo perché si tratta di cose non molto belle”, sottolinea ancora.

Si va in pubblicità, ma fuori onda i due si scontrano ancora. “Mi ha descritto come narcisista ed egocentrico. Ma per chi mi fai passare?”, le precisa l’attore. Quando si torna in diretta tv, il conduttore chiede alla Del Vesco di ripetere una frase pronunciata poco prima in cui parla di violenza Adua spiega: “Non mi ha picchiata ma esiste anche la violenza psicologica. Non voglio raccontare i dettagli ma è stato uno di quelli che più mi ha fatto male. Ci tenevo tanto e lui ha avuto una serie di atteggiamenti che non sono giusti”.

Adua Del Vesco è sofferente. Alla fine piange. Massimiliano Morra non solo si avvicina per darle la mano, alla fine l’abbraccia. La ragazza singhiozza e lo accusa con rabbia: “Sono stata malata, ero anoressica, ho rischiato di morire e non mi hai chiamato, non mi haifatto una telefonata". L'attore le domanda: "Mi dispiace, è che non avevamo più rapporti".

Nella notte arriva un chiarimento con rivelazioni in cui raccontano esperienze inquietanti e brutte che, a quanto pare, hanno devastato entrambi.

