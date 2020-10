Stavolta Adua Del Vesco sembra intenzionata ad andare fino in fondo. L’attrice ha fatto sapere di volersi togliere un peso che porta addosso da troppo tempo e che lunedì sera, durante la nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’, “dirà tutto”. In molti sono convinti che questo “tutto” sia, in sostanza, il fatto che tra lei e Massimiliano Morra, proprio come con Garko, non c’è mai stata una vera relazione. E che il collega è in realtà omosessuale. Ne ha già parlato nella Casa con Dayane Mello e Matilde Brandi (sebbene bisbigliando all’orecchio). Tommaso Zorzi ha dichiarato che prima dell’ingresso nella Casa di Cinecittà la 25enne siciliana gli avrebbe confessato proprio che Morra è gay.

Durante l’ultima puntata, quella di venerdì, Adua ha smentito di aver mai detto a qualcuno che Massimiliano preferisce gli uomini alle donne. Nelle ore successive però ha anche ammesso di aver mentito in diretta (forse facendo riferimento proprio al fatto di aver negato di aver mai parlato con qualcun altro dell’orientamento sessuale del collega).

Ora però basta, lunedì sera succederà qualcosa di grosso. Adua ha deciso di vuotare il sacco, non ce la fa più. “Sono anni che le persone che mi stanno accanto mi vedono soffrire per gli altri. Ora stop. Non posso portare il peso dei problemi, delle questioni, delle situazioni degli altri. È un macigno troppo grande. Mi dispiace, però ho fatto tanto per gli altri. Io ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata a un punto che non me ne frega un cavolo di quello che può pensare la gente di me. L’importante è che io stia bene con me stessa. E mi serve questo per stare bene con me stessa”, ha spiegato.

“Lunedì dirò tutto. Lui ci resterà malissimo”, ha aggiunto. Il lui in questione, ovviamente, è Massimiliano…

Scritto da: la Redazione il 4/10/2020.