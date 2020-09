Mancano poche ore ormai. Lunedì sera Adua Del Vesco insieme agli altri concorrenti della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’ entrerà nella Casa più spiata d’Italia per dare vita alla prima puntata del reality. La 25enne alla vigilia del viaggio a Roma, dove da venerdì sarà costretta a rimanere in isolamento in un hotel, ha deciso di fare “coming out”, pubblicando la prima foto social insieme al fidanzato. Condividendo uno scatto in cui appare mentre si scambia un passionale bacio sulla bocca con lui durante una cena a lume di candela, ha scritto su Instagram: “Distance means so little when someone means so much…”. Ovvero: la distanza non vuol dire niente quando qualcuno è così importante per te…

Tra i commenti anche quello della sua dolce metà, che ha scritto: “Stronger together (in italiano, 'più forti insieme', ndr)". Lui si chiama Julian ed è un bel giovane italotedesco che vive a Milano. Il loro amore fino ad oggi era rimasto privatissimo, ma probabilmente prima di entrare nella Casa Adua, il cui vero nome è Rosalinda Cannavò, ha deciso di rendere pubblici i suoi sentimenti.

Recentemente la bella siciliana, nota alle cronache anche per essere stata a lungo fidanzata con Gabriel Garko, ha rivelato di aver vissuto un periodo davvero buio a causa di problemi alimentari. “Sono scappata da Roma, ho preso una casa in affitto in Sicilia e mi ci sono chiusa dentro. Nemmeno i miei genitori sapevano che fossi lì. Chiusa tra quelle mura mi sono rivolta alla Madonna di Lourdes, di cui la mia famiglia è da sempre devota. E grazie alla serenità che mi veniva da quella preghiera piano piano ho iniziato ad accettarmi e, soprattutto, a mangiare”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 10/9/2020.