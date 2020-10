Adua Del Vesco shock: 'Sono stata violentata a 12 anni, lui era un…’

Adua Del Vesco al ‘Grande Fratello Vip’ ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’attrice ha raccontato che quando era ancora una bambina, a 12 anni, è stata violentata. E ha anche detto che conosceva l’uomo che le fatto una cosa così terribile. “Avevo 12 anni, non avrei dovuto subire quello che ho subito e i miei occhi non avrebbero dovuto vedere quello che ho visto”, ha fatto sapere.

“I miei ricordi a volte sono un po’ offuscati perché la mia mente cerca di cancellare. Il mostro? Era una persona che conoscevo e che mi ha dato un passaggio in macchina. Io ingenuamente ho accettato senza aver alcuna malizia perché ero una semplice ragazzina, non potevo mai immaginarmi che potesse succedere quello che è successo”, ha aggiunto. Lontana dai suoi coinquilini, che l’ascoltavano dal maxi schermo quasi tutti con le lacrime agli occhi, ha continuato: “Io solamente due o tre anni fa ho parlato di questo a mia madre, per otto anni non l’avevo detto a nessuno”.

“A lungo mi sono sentita in colpa per cose che non avevo fatto e non volevo fare del male a mia madre perché so che quella che ci soffre di più è lei, quindi non l’ho detto per tanto tempo per proteggere la mia famiglia”, ha poi proseguito. “La persona in questione non l’ho denunciata e ho fatto un grandissimo errore perché queste cose vanno denunciate e ho anche un grande senso di colpa perché spero che questa persona non abbia fatto del male ad altre ragazze come me…”, ha infine concluso con gli occhi gonfi di pianto.

Scritto da: la Redazione il 16/10/2020.