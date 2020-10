Adua Del Vesco è stata con un solo uomo in tutta la vita: 'In 14 anni Giuliano e basta'

Adua Del Vesco al GF Vip dice tutta la verità. L’attrice confessa di essere stata con un solo uomo in tutta la sua giovane vita. “In 14 anni c’è stato solo Giuliano e basta”, rivela ad Antonella Elia che in studio l’attacca per la falsità mostrata finora nella Casa. Da quando è piccola, il suo unico fidanzato è stato Condorelli, il ragazzo che è andato a trovarla al reality.

Adua ha vissuto molte favole. Il legame con Gabriel Garko era finto, come pure quello con Massimiliano Morra. La quasi 26enne al reality, nel corso della settima puntata, spiega: “Massimiliano è quello che mi ha usato più di tutti. La storia mia e di Massimiliano è stata tutta una favola. Ho detto una bugia nel dire che non avevo detto quello che si è letto (fa riferimento al video in cui diceva che il napoletano fosse gay, ndr) e mi prendo la responsabilità. Voglio bene a Massimiliano e mi dispiace, ma non posso più portare il peso di queste menzogne sulle spalle. Ho diritto di essere libera da ogni menzogna e da ogni maschera, che io ho accettato e ho sbagliato”.

Morra la ascolta e ribatte: "Adua sa benissimo che non sono omosessuale. Lo sa benissimo e non voglio scendere nei dettagli. Lo hai detto davanti a tutta Italia sapendo che non è vero. Sai benissimo com'è la situazione. Io non sono omosessuale e la cosa non mi tocca. Però tocchi le persone che fanno fatica a parlare della loro sessualità. Con me non hai vissuto una favola, non è quel tipo di storia e lo chiarisco per le persone che mi amano".

Adua chiede ancora perdono: “Mi scuso con tutti. E' inutile portare avanti una menzogna, perché sono comunque dei teatrini. Questa è stata una delle cause più grandi che mi hanno portato a soffrire di anoressia. Vivevo una vita che non era la mia".

Nella Casa la siciliana riceve anche la visita della sorella Francesca, arrivata a darle forza. Prima, però, parla con la Elia che vuole sapere il motivo per cui si sia comportata così al GF Vip. Antonella le fa notare che lei stessa in passato ha tratto benefici dalle bugie riguardo ai suoi fidanzati e che, pur obbligata da un sistema sbagliato, ha accettato di portare avanti. La Del Vesco le dà ragione: sa che la colpa è anche sua. Ma ora vuole liberarsi.

Adua vuole soprattutto che Giuliano Condorelli, a cui è legata da tanto tempo, sia al suo fianco alla luce del sole. “Sono anche passata come una che ha avuto tanti ragazzi quando nella mia vita ho avuto un solo ragazzo che è quel ragazzo che avete visto, che conosco da 14 anni e che è sempre stato nell'ombra e adesso è giusto che io lo metta in luce e gli dia il posto che ha sempre avuto”, sottolinea con gli occhi ancora una volta pieni di lacrime. Desidera spazzare via ogni menzogna e avere finalmente un’esistenza serena.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/10/2020.