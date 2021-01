Anche Afef difende Samantha De Grenet e attacca Antonella Elia

Maurizio Battista: Compagna e figlia ricoverate per Covid

Maurizio Battista vive ore di paura per la moglie ricoverata in ospedale per Covid. Alessandra Moretti sul social svela di avere una polmonite interstiziale e bilaterale. “Volevo ricordarvi che ho 33 anni, nessuna patologia pregressa, scoppio di salute eppure me sta fa ’n cu*o”, dice la bionda riferendosi al Coronavirus.

TUTTI I VIDEO