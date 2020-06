Afef presenta il nuovo fidanzato: prima foto social con Alessandro Dal Bono

Afef presenta il suo nuovo fidanzato: condivide con i fan la prima foto social con Alessandro Dal Bono a cui è legata da poco più di un anno e mezzo. L’ex modella 56enne ha ufficializzato la storia d’amore con il manager a capo di una grande azienda farmaceutica qualche mese dopo la notizia del divorzio da Marco Trochetti Provera, a cui è stata legata per ben diciassette anni.

Afef pubblica lo scatto che la immortala di profilo insieme all’uomo che l’ha fatta innamorare di nuovo. I due hanno i volti in penombra, dietro di loro un romantico e coloratissimo tramonto. Per una volta la bellissima cede alla tentazione e rivela un piccolo pezzetto del suo privato su Instagram.

Afef è felice accanto ad Alessandro Dal Bono. Secondo i ben informati l’uomo d’affari le avrebbe già chiesto di convolare a nozze un anno fa a Positano, la proposta sarebbe arrivata con tanti di anello con brillanti. A distanza di un anno, forse a causa dell’emergenza sanitaria, i fiori d’arancio, però, non sono ancora arrivati.

Per Afef si tratterebbe del quarto matrimonio: è stata già sposata giovanissima in Tunisia. Arrivata in Italia è andata all’altare con l’avvocato Marco Squatriti, poi, dopo il divorzio, è arrivato il legame con Tronchetti Provera. A novembre 2018 i due hanno ufficializzato il divorzio. Adesso nel suo cuore c’è solo Dal Bono.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/6/2020.