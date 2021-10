Afef si è sposata per la quarta volta: gioia incontenibile

Afef Jnifen si è sposata per la quarta volta. La modella, che oggi ha 57 anni (anche se non li dimostra affatto), ha detto ‘sì’ al manager Alessandro del Bono. La location da favola della cerimonia è stata la Costa Azzurra, per la precisione Saint Tropez. E’ stata la stessa bellezza di origini tunisine, ma ormai da decenni italiana d’adozione, ad annunciare di aver messo nuovamente la fede al dito. Sul social ha pubblicato uno scatto da cui traspare tutta la sua felicità. Accanto all’immagine ha scritto semplicemente: “Noi”.

Da giovanissima Afef è stata sposata con un vicino di casa, a cui aveva giurato amore eterno contro la volontà dei suoi genitori. Poi nel 1990 era andata all’altare con l’avvocato Marco Squattriti, da cui ha avuto anche il suo unico figlio, Sammy. Infine nel dicembre del 2001 sono arrivate le nozze con quello che è probabilmente il suo compagno più famoso, Marco Tronchetti Provera. Dopo 17 anni d’amore, nel 2018, è arrivata però la separazione.

Oggi Afef sembra davvero aver ritrovato l’amore con la A maiuscola, almeno a giudicare dal sorriso e dalla gioia che traspare dalla foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Da anni ormai vive la sua vita privata con massimo riserbo. Di Alessandro del Bono si sa davvero poco. Le informazioni a disposizione ci raccontano che si tratta dell’amministratore delegato dell’azienda Mediolanum Farmaceutici.

Scritto da: la Redazione il 17/10/2021.