Aida Yespica addolorata per un altro Natale senza il figlio: 'Non posso stare con lui perché...'

Aida Yespica è inconsolabile, è grande il suo dolore per un altro Natale senza avere Aron accanto. A Nuovo la showgirl spiega perché non può andare dal figlio 13enne che vive a Miami con padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari, 42 anni.

La venezuelana non riesce a stare con il ragazzino da ben due anni, ventiquattro lunghissimi mesi. Solo le videochiamate la fanno rimanere in contatto con Aron che le manca da impazzire. Non è solo la pandemia a bloccare Aida, ma problemi burocratici. Al settimanale spiega: “Siccome sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno”. La Yespica dovrà attendere fino alla prossima primavera per poterlo riabbracciare.

Con l’ex Ferrari i rapporti ora si sono rasserenati. Matteo aveva chiesto l’affidamento esclusivo del figlio. “Il motivo? Mai saputo. Siamo andati in tribunale, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione ho per mio figlio. Mi considero un’ottima madre”, svela Aida.

L’ex gieffina vip ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha scelto di far vivere Aron negli Usa col papà per regalargli una vita migliore. “Dopo una truffa subita che mi ha lasciata senza soldi ho deciso insieme al padre che sarebbe stato meglio a Miami, dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali. Ho scelto il meglio per lui, per garantirgli un futuro”, confessa. Il bambino sogna di diventare un calciatore, seguendo le orme del suo genitore.

Aida Yespica sogna con ansia il momento in cui rivedrà Aron. La showgirl intanto è serena in Italia, ha trovato un nuovo amore: da Milano ha traslocato a Padova, ora è legata all’imprenditore Mirco Maschio con il quale convive.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2021.