Aida Yespica: 'Soffro perché Claudia Galanti non vuole più essere mia amica dopo che...'

Aida Yespica si confessa a “Rivelo”, ospite di Lorella Boccia. La showgirl venezuelana, protagonista della puntata del talk show in onda su Real Time, per la prima volta rivela il motivo della rottura con Claudia Galanti, a cui era legatissima. La paraguaiana non vuole essere più sua amica.

Aida Yespica soffre moltissimo per la decisione dalla Galanti. La 37enne non è riuscita a starle vicina in un momento delicato della sua vita, è probabile si tratti di quando la 38enne ha perso la figlioletta Indila Carolina Sky, morta il 4 dicembre 2014, quando aveva solo 9 mesi. Così Claudia l’ha tagliata fuori. Non se l’aspettava.

Aida Yespica non si sottrae alle domande su Claudia Galanti. La sensuale sudamericana, commossa fino alle lacrime, racconta: “Era una mia amica poi lei ha deciso di finire la nostra amicizia per via di un momento delicato della sua vita”.

“Io vivevo dall’altra parte del mondo, sola con mio figlio e non sono potuta partire per sostenerla. Mi dispiace tantissimo, lei questa cosa non l’ha capita”, aggiunge. Aida non fa il nome di Indila, non dice esplicitamente che la prematura scomparsa della piccola e la sua assenza durante il dramma vissuto dalla Galanti molto probabilmente abbiano portato Claudia ad allontanarsi da lei, ma è facile ipotizzarlo.

Poi assai provata sottolinea ancora: “Claudia mi manca molto ed io so che alla fine ci manchiamo. O meglio, da parte mia sì. Ho provato a ricucire la nostra amicizia, ma…“. Non c’è stato nulla da fare: Aida davanti a sé ha trovato un muro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/1/2020.