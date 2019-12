Aida Yespica contro l'ex Matteo Ferrari: 'Senza cuore, non vedo mio figlio da 4 mesi'

Aida Yespica è in lacrime in tv. La showgirl 37enne racconta a cuore aperto il dramma che sta vivendo. “Non vedo mio figlio da quattro mesi”, confessa a Verissimo. Poi si scaglia contro l’ex compagno, Matteo Ferrari. “E’ senza cuore”, sottolinea con la voce rotta.

Non trattiene le lacrime, a parte una brevissima visita in Italia qualche giorno fa durata appena quattro ore, sono quattro mesi che Aida Yespica non vede il figlio di 11 anni. Ha problemi burocratici che la tengono lontana da lui. Sono quattro mesi che aspetta il nuovo passaporto venezuelano. Ma marzo scorso è iniziato il suo calvario.

VIDEO

“Prima mio figlio viveva con me. Poi a causa di una truffa, ho perso tutti i soldi e per un po’ nostro figlio è andato a vivere dal padre a Miami. Andavo a trovarlo ogni mese”, spiega Aida Yespica. Purtroppo da marzo non è stato più possibile. Aspetta il nuovo passaporto che non arriva e le è anche scaduto il visto americano. La showgirl non può andare negli Stati Uniti, dove Aron vive con il papà.

E’ disperata. Aida Yespica per problemi burocratici non vede il figlio da quattro mesi e la situazione che vive con Matteo Ferrari non aiuta. A febbraio l’ex calciatore le ha mandato i documenti per avere l’affidamento esclusivo del bambino. “Si era già preparato negli anni precedenti, me lo voleva togliere. La battaglia legale l’ho vinta io però, ho diritto di vederlo quanto il padre”, racconta. I rapporti con lo sportivo fino a poco tempo fa erano buoni, adesso sembra cambiato tutto.

Aron in questi giorni è in Italia con Matteo Ferrari. L’ex compagno non le avrebbe detto neppure che era arrivato, così sottolinea Aida. E’ riuscita a stare con il ragazzino solo poche ore. “Quando ci siamo visti gli ho chiesto di lasciarmelo per la notte e mi ha risposto ‘non chiedermi extra’. Stiamo parlando di mio figlio, sono sua madre, un po’ di cuore”, sottolinea ancora piangendo.

Poi aggiunge: “Non capisco, cerco le risposte, ma non capisco. Sono sempre stata buona con lui, non mi ha dato il mantenimento per due anni e non gliel’ho mai chiesto”. Secondo Aida il 40enne avrebbe messo in testa ad Aron “strane idee”. La Yespica piange tutti i giorni per questa situazione angosciante che sta vivendo: “Ho la dermatite in faccia per lo stress, sono dimagrita. Con il mio ex è impossibile accordarmi, è una persona senza cuore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2019.