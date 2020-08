Anche Aida Yespica ha il Coronavirus: 'Brutto momento'

Aida Yespica paga a caro prezzo le sue vacanze nell’amata e mondana Sardegna. Anche la showgirl venezuelana ha il Coronavirus: al rientro dalla vacanza ha fatto il tampone e ha scoperto di essere positiva al Covid-19. Lo rivela sul social.

Prima di partire per la Sardegna Aida Yespica si era sottoposta al test sierologico ed era risultata negativa al virus. La movida in Costa Smeralda potrebbe esserle stata ‘fatale’. La bella 38enne, sempre legata all’imprenditore napoletano Geppi Lama, in un post pubblicato su Instagram scrive: “Ciao ragazzi volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al COVID-19! Per fortuna sto bene sono ASINTOMATICA, spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo, mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le MASCHERINE. A presto un bacio a tutti voi”.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex gieffina vip nelle IG Stories pubblica anche il risultato del test fatto prima di volare sull’isola sarda, per sottolineare di non aver mai preso la cosa sottogamba. Ora è in quarantena a casa. Il fidanzato la incita a non mollare: “Forza amore!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/8/2020.