Dopo il ritorno di fiamma di qualche mese fa, Aida Yespica si sta godendo le vacanze insieme al compagno Geppi Lama. I due sono volati nella Repubblica Dominicana per trascorrere agosto a mollo nel Mar dei Caraibi. E la 37enne ne ha approfittato per scattare qualche foto acchiappa-like per il suo profilo Instagram.

Ecco Aida con un costume intero leopardato firmato Gucci mentre posa ai piedi della torretta del guardaspiaggia con in mano il famoso salvagente rosso che usavano le bellezze della nota serie tv ‘Baywatch’, a cui lei non ha niente da invidiare.

Qualche tempo fa la Yespica ha confermato pubblicamente la reunion con Lama, imprenditore napoletano. “Adesso io e Geppy abbiamo trovato la nostra stabilità. Stiamo bene, andiamo d’accordo e, ora posso dirlo, ci amiamo”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 26/8/2019.