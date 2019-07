Aida Yespica si gode il suo rapporto ritrovato con Geppi Lama. La showgirl e l’imprenditore napoletano sono tornati insieme, hanno la loro stabilità. L’amore va a mille. Geppi ha saputo conquistare Aron, il primogenito di 10 anni della venezuelana, nato dalla relazione con Matteo Ferrari. Il bambino lo adora. Tutto scorre sereno, al punto che la 37enne pensa a un secondo figlio, come confessa a Spy.

“Adesso io e Geppy abbiamo trovato la nostra stabilità. Stiamo bene, andiamo d’accordo e, ora posso dirlo, ci amiamo”, confessa Aida Yespica parlando del sentimento che la lega nuovamente a Geppi Lama. Poi parla del rapporto del partenopeo con Aron: “E’ una persona sempre presente con mio figlio. Aron lo adora, scherzano tantissimo ma, cosa più importante di tutte, si rispettano”.

L’armonia che ha nel cuore, la porta al desiderio di avere un altro bambino, il secondo figlio, e fare progetti in grande con Geppi Lama, già molto affezionato ad Aron. “A me piacerebbe tanto avere un secondo figlio, ma aspettiamo. Effettivamente la nostra è stata una storia travagliata. Però abbiamo trovato la nostra stabilità, ma vediamo più avanti cosa succederà. Io, da come l’ho visto con mio figlio, penso già che Geppy sarebbe un buon padre”, svela ancora Aida Yespica al settimanale.

Aida Yespica, Geppi Lama e Aron stanno trascorrendo le vacanze alle Baleari, tra Ibiza e Formentera. Il bambino ad agosto tornerà a Miami dal papà. “Ci piace molto scherzare insieme, ma anche guardare film e in estate andare in piscina. Lui è davvero un pesciolino, sta sempre ammollo nell’acqua, gli piace fare acrobazie e salti… a differenza mia, che non sono una brava nuotatrice - racconta la Yespica - Per adesso abbiamo fatto il giro del Golfo di Napoli insieme anche a Geppy, abbiamo festeggiato il mio compleanno a Ibiza (lo scorso 15 luglio, ndr) e ora siamo a Formentera. Ad agosto mio figlio non sarà con me, mentre io e Geppy faremo un’altra vacanza. Andremo a Bali o in Thailandia per 20 giorni”.

