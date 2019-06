Aida Yespica si gode la vacanza bollente a Santorini, in Grecia. Non è sola. E’ di nuovo amore con Geppi Lama. I due sembra proprio che non riescano mai definitivamente a dirsi addio.

Insieme nell’estate del 2017, la venezuelana 36enne e l’imprenditore napoletano poco più che trentenne si sono lasciati la prima volta a dicembre dello stesso anno, poi anche durante l’estate 2018 una reunion, che sembrava conclusa lo scorso novembre. Invece no. Con il caldo Aida Yespica e Geppi Lama sembrano aver sempre voglia di stare insieme…

Ed ecco così la vacanza a Santorini: sull’isola greca i due, tra aperitivi al tramonto, cene gustose, serate trascorse in disco a ballare e giornate al sole in barca, paiono divertirsi parecchio. L’estate 2019 è vicina e sboccia di nuovo l’amore tra Geppi Lama e Aida Yespica.

La showgirl e modella prende la tintarella e mostra le sue curve sinuose ai follower. Poi nelle IG Stories, sul suo profilo social, si fa vedere con Geppi Lama. Ci sono solo cuori rosso passione per lui, che pare averla conquistata per l’ennesima volta. E’ la prima volta che, dopo il ritorno di fiamma, i due si svelano: lo fanno mentre sono in vacanza a Santorini e alloggiano in una villa extra lusso. Immancabile chiedersi ancora una volta se durerà o se il tira e molla continuerà all’infinito, come è accaduto finora.