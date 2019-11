Sono abituati alle telecamere, ma stavolta se la sono dovuta vedere con mattarello e pala per il forno. Aida Yespica e Luca Onestini sono stati i protagonisti di una sfida golosissima a Milano. La showgirl e l’ex gieffino vip hanno animato l’evento ‘Pizzaiolo per una Notte’ a La Pizzeria Nazionale, nel quartiere Brera. I due si sono sfidati all’ultimo giro di pasta nel locale meneghino davanti ad ospiti e stampa. A vincere è stata la bella 37enne venezuelana, che ha dedicato la sua pizza a forma di cuore alla persona più importante della sua vita.

Aida ha infatti steso la pasta in modo da formare un cuore per simboleggiare tutto l’amore che prova per Aaron, il figlio di 11 anni nato dalla relazione con il calciatore Matteo Ferrari. Luca l’ha presa sportivamente e si è consolato spazzolandosi la sua di pizza, creata con la più classica forma rotonda.

In questo momento la Yespica, famosa per aver avuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta, sembra aver ritrovato la serenità con l’imprenditore Geppi Lama. I due, che in passato si erano lasciati in maniera non troppo amichevole, sono tornati a fare coppia fissa. Stavolta però è diverso.

"Adesso io e Geppy abbiamo trovato la nostra stabilità. Stiamo bene, andiamo d’accordo e, ora posso dirlo, ci amiamo. E’ una persona sempre presente con mio figlio. Aron lo adora, scherzano tantissimo ma, cosa più importante di tutte, si rispettano. A me piacerebbe tanto avere un secondo figlio e lui sarebbe un buon padre”, ha fatto sapere recentemente.

Luca, 26 anni, è invece felicemente fidanzato, ormai da quasi due anni, con la modella ceca Ivana Mrazova. I due, che si sono conosciuto durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, convivono da tempo. Sono ancora giovani, ma il progetto di mettere la fede al dito e poi di creare una famiglia c’è. Ma senza fretta.

