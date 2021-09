Aida Yespica finisce il lacrime in tv, è un pianto disperato il suo. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, in onda su Rai Uno, racconta l’episodio che le ha stravolto la vita, già accennato quando era al GF Vip. “Sono stata stuprata a 7 anni, da allora non riesco più ad avere rapporti sessuali normali”, confessa.

La showgirl venezuelana è un fiume in piena. Porta sulla sua pelle le conseguenze di quell’abuso. “Sono stata stuprata quando avevo 7 anni. Avevo rimosso tutto ma poi nel 2016 mi sono arrivati tutti i ricordi ascoltando una donna che aveva subito delle violenze. Non c’è una medicina e non c’è giustizia. Non ho saputo più nulla di questa persona perché sono arrivata in Italia e a 17 anni… Era una persona che frequentava la mia casa, un amico di mio padre. Sono passati 32 anni e vado avanti per mio figlio”, rivela con la voce rotta.

Aida è una vittima, la sua ferita profonda non si rimarginerà mai. Per colpa dello stupro non è mai riuscita a essere realmente se stessa con i suoi partner. “Non riesco ad avere un rapporto come si deve, non è facile, la mia vita è stata strappata, mi dispiace per le persone che ho amato. Una cicatrice che mai si chiuderà”, svela ancora la 39enne.

“Parlarne può aiutare anche le altre persone perché bisogna denunciare", le sottolinea la Daniele, che partecipa al dolore di Aida con sofferenza. C’è anche Barbara De Rossi, ospite in collegamento, da sempre al fianco di chi ha subito abusi per supportare. Pure l’attrice ribadisce l’importanza di denunciare quando si è vittime di violenza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/9/2021.