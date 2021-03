Akash Kumar si scaglia contro Zorzi ed Elettra Lamborghini. Il modello 29enne dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi, una volta tornato in hotel, si sfoga e attacca pesantemente l'ereditiera e Tommaso, opinionisti del reality. In una serie di IG Stories non si risparmia: “Morti di fame, io una carriera ce l'ho”. Poi cancella tutto, ma è troppo tardi: sul web c’è già chi ha ripreso i filmati del suo sfogo.

“Volevo dire una cosa alla signora Lamborghini quando mi ha detto quella frase del ‘salutame a soreta’, sai quante campagne di Vogue ho fatto io? Ho fatto più campagne io nel mondo della moda, che tu dischi su Spotify, ‘Pem Pem’. Va bene così? Cinema”, sottolinea Akash velenoso.

“Non avete vinto. Ho vinto io - aggiunge, citando uno dei brani storici della carriera della cantante - Questo per dire che ho una carriera. Non ho una sorella e mi sarebbe piaciuto. Quindi tranqui”.

Kumar non ha ancora finito. Poco dopo rifila la sua stoccata a Tommy. “Zorzi l’ho già sistemato in tutto ciò. Parlano e dicono che mi sono rifatto e poi sono il Circo Orfei, ma parlano di me. Che mondo trash. Sono proprio basito”, precisa ironico il modello.

Subito dopo fa riferimento agli articoli su di lui in cui si dice che si sia operato per cambiare colore agli occhi con la tecnica della keratopigmentazione: “Ho letto un po’ di cose. Mi viene da ridere per la cosa dell’operazione”.

Akash è al vetriolo: “Sono dei morti di fame. Io non dovevo fare dei reality. In questo mondo cercano sempre di buttare giù chi ha una carriera e chi non ce l’ha di fargliela fare, tipo Tommaso Zorzi. Fino a poco tempo fa non si sapeva chi fosse ed è venuto fuori dai social dicendo due minchi*te e ha fatto boom”.

Il bel moro è un fiume in piena. “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te”, fa sapere ancora all’influencer. E poi chiosa: “Io sono la persona più pulita di questo mondo. Questo trash non mi appartiene. Ho avuto le pal*e di dire la mia, sono uscito da re e ho vinto anche l'ultima gara".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2021.