Akash contro Zorzi all'Isola: 'Abbassa le ali, io ho una carriera fuori'. Poi minaccia di andarsene

Akash Kumar sbotta contro Zorzi all’Isola. Per tutta la seconda puntata è silenzioso e incupito. Stare tra i Rafinados non gli piace. Non si sente apprezzato e il leader che vorrebbe essere. Quando Tommaso lo provoca, il modello si arrabbia. “Abbassa le ali, ho una carriera fuori”, sottolinea furioso. Poi minaccia pure di andarsene.

Akash ha partecipato a diversi programmi tv, tra i quali Ballando con le stelle. Già in quell’occasione la giudice Selvaggia Lucarelli gli chiese il motivo dei nomi diversi usati in passato. Tommaso Zorzi, mentre Kumar fa la sua nomination, gli domanda la stessa cosa e scoppia il caos.

“Volevo un attimo chiarire…pare che tu abbia più nomi?”, sottolinea ironico l’opinionista 25enne. Il modello contrariato controbatte a brutto muso: “Vabbè se vuoi fare la polemica di Selvaggia che è già stata fatta a Ballando con le Stelle e non voglio farla qua… Ti lascio… E’ tutto in Rete. Ho già chiarito in un altro programma di talent, non li chiamo reality che lo trovo trash, non c’ho voglia di questa roba di reality, questa polemica non la voglio fare. Non lo faccio qua”.

“Ho un nome e mi chiamo Akash Kumar. Se facciamo ancora ‘sta polemica qua, ti lascio la parola. ‘Ste robe di reality… Non c’ho voglia. Voglio vivermela serenamente”, aggiunge ancora profondamente irritato. Zorzi non replica, Ilary Blasi prova a calmarlo. “No, parla a vanvera. C’è già stata questa roba in un altro talent che avevo fatto. Non lo chiamo reality, lo chiamo talent perché reality lo trovo un po’ trash. Però, Tommaso, vedo che… Tommy ci conosciamo da un paio di anni? Tu sai tutto il mio passato”, ribatte ancora il modello.

“Infatti io non conoscevo gli altri nomi, per questo ho domandato”, spiega Tommaso. Iva Zanicchi prova a riderci su: “Io non lo conoscevo neanche come Akash”. Il naufrago risponde malamente anche alla cantante: “Siamo di due epoche diverse”.

Kumar torna a sedersi con gli altri naufraghi, ma il suo volto è sempre più scuro. Poco dopo, ancora imbufalito, esplode: vorrebbe andarsene. “Ho chiesto ai miei compagni di essere nominato perché il trash non mi appartiene, il caro Zorzi deve un attimo calare le ali e parlarmi in modo decente perché ho una carriera fuori che mi aspetta”, sottolinea.

“Sono un ragazzo educato e mi sono stancato. Se devo giocare da solo e fare il sex symbol, faccio il sex symbol - aggiunge ancora - Oggi vorrei abbandonare il gioco perché mi sento a disagio, fuori ho una carriera che mi aspetta. Non è facile qua divertirsi quando non vai d’accordo con i tuoi compagni, non mi trovo bene qua e mi sento solo. Vorrei tornare a casa”. La Blasi lo riporta a più miti consigli, ma il 29enne per il suo atteggiamento finisce in nomination insieme ad Angela Melillo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/3/2021.