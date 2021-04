Akash e Ilary Blasi, scintille nel faccia a faccia in studio

Ilary Blasi e Akash sono i protagonisti di un eclatante faccia a faccia nello studio milanese dell’Isola dei Famosi. Scintille tra il modello 29enne e la popolarissima conduttrice 39enne: la bionda asfalta Kumar, rientrato in Italia dopo la lunga quarantena.

Akash ha abbandonato il reality dopo pochi giorni, ha deciso di lasciare il gioco, rifiutandosi di rimanere a Parasite Island. Con i suoi modi un po’ arroganti ha fatto innervosire Ilary, sottolineando di aver già vinto la sua Isola dopo appena una settimana e beccandosi un sonoro: “Prendi il tuo sacchetto e tornatene in Italia”. Non è finita qui…

Il ragazzo dagli occhi di ghiaccio durante una diretta Instagram, ha ammesso di conoscerla solo come la moglie di Francesco Totti. La Blasi non è affatto accomodante e non perdona. Quando Akash arriva in studio si toglie subito il primo sassolino dalle scarpe. “Non so se mi conosci. Mi presento... Io sono Ilary Blasi”, gli sottolinea lanciando la sua frecciatina.

La bionda gli domanda come si senta. “Sono un po’ stanco, stamattina ho lavorato”, fa sapere Kumar. Ilary implacabile replica. “Ah, ma che c’hai fatto un favore?”. Poi manda in onda il suo ‘best’ all’Isola dei Famosi.

“Prima di entrare all’isola avevo già dichiarato di aver perso 18 chili, di aver sofferto di attacchi di panico e depressione - dice il modello nel filmato - Ho superato questa sfida, l’Isola mi ha aiutato molto, anche aver conosciuto persone come Brando Giorgi e Paul Gascoigne”. Quando torna in studio, ribadisce di essere un Akash nuovo e cerca di giustificarsi sul suo comportamento al reality e le polemiche che ne sono scaturite. “Io sono dislessico, quando mi innervosisco inizio a parlare ma non si capisce niente!”, spiega.

Ilary Blasi non si lascia scappare l’occasione. “Dato che sei un Akash nuovo, allora mi presento di nuovo: piacere sono Ilary Blasi…”. La battuta al vetriolo lo centra in pieno, anche se lui sembra pensare che vada tutto bene.

In studio arriva anche il faccia a faccia con Tommaso Zorzi. Ilary chiede all’influencer di non cedere alla provocazione: “Tommaso respira…”.

Il 26enne fa come gli viene chiesto e mantenendo i nervi saldi, nonostante lo scontro con Akash ci sia stato, persino sui social, sottolinea: “Sto respirando. Io vorrei dirti una cosa soltanto. L’unico tuo errore, credo sia stato non accettare di rimanere su Parasite Island, per il semplice fatto che rimanendo là ti saresti evitato tutta una serie di dichiarazioni che hai fatto qua e che non sono piaciute a nessuno e a me in primis. E poi avevi realmente la possibilità di vincere la tua Isola, che non si vince in tre giorni. Avresti avuto l’opportunità di fare il tuo percorso e di crescere, io voglio credere che tu sia un Akash nuovo, ma non ti vedo molto diverso da come eri sull’isola".

“Questo è il tuo pensiero. Tu mi hai attaccato dalla prima puntata. Dei vari nomi usati in passato avevo già parlato in un altro programma (Ballando con le stelle, ndr). Tu mi hai attaccato in ogni puntata e io a un certo punto mi sono stufato. Fare sette giorni sull’isola è come fare sei mesi del Grande Fratello Vip. Te lo posso assicurare. L’isola è veramente dura, non è come quello che hai fatto tu, confort zone”. "Non credo proprio", controbatte Tommy.

Ilary, stanca, mette fine al confronto. A fine puntata Akash Kumar pubblica una storia con un commento molto esplicito: “Li ho asfaltati”. Sembrerebbe essere avvenuto il contrario però…

