Al Bano in tv col figlio 19enne Albano Jr: somiglianza impressionante! Guarda

Albano Jr, detto Bido, secondogenito 19enne del cantante e Loredana Lecciso, è uguale al papà: la somiglianza è incredibile, quasi impressionante. Il ragazzo arriva in tv, a Verissimo, per fare una sorpresa all’artista pugliese. Non ama stare davanti alle telecamere, ma quando entra in studio si prende tutta la scena: è la copia esatta di Al Bano.

Albano Carrisi Jr si siede vicino al padre 78enne e colpisce, non solo per la sua incredibile maturità, nonostante sia solo da poco maggiorenne, ma pure per il volto che ricorda in tutto e per tutto quello del genitore alla sua età, da giovanissimo.

VIDEO

Il ragazzo è timido e schivo, stare sotto i riflettori non gli interessa, al contrario di Jasmine Carrisi, la primogenita di 20 anni della Lecciso. Sul suo legame col padre Bido racconta: “Abbiamo un rapporto abbastanza buono. E’ un normale rapporto tra un padre e un figlio, a volte ci sono naturali incomprensioni, ma tutto assolutamente nella norma. Alcune cose io tendo a tenerle per me, cerco di trovare la mia strada, di essere un po' più indipendente. Il mondo dello spettacolo? Non ho questa vocazione. Preferisco studiare e trovare un percorso, magari, diverso e alternativo”.

“La notorietà dei miei genitori? Non mi influenza più di tanto. Mio padre mi ha insegnato a vivere con i piedi per terra e cerco sempre di avere un buon equilibrio, come per appunto, tra me e la notorietà loro. Ma è una cosa che non mi influenza, ripeto, io non cerco la notorietà, penso che non mi si addice”, aggiunge ancora.

Poi sorridente conclude: “Le uscite in tv tendo a evitarle, perché non mi sento di parlare di me. Ma per lui ho fatto un’eccezione".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/9/2021.